Песков сообщил о начале переговоров Путина и Алиева в Сочи

Москва, 26 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после переговоров лидеров государств ожидается встреча Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.

«Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи», — подчеркнул Песков.

После трехсторонних переговоров российский президент отдельно будет беседовать с Пашиняном.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Стороны намерены наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе