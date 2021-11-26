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Песков сообщил о начале переговоров Путина и Алиева в Сочи

Политика
Песков сообщил о начале переговоров Путина и Алиева в Сочи
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Москва, 26 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после переговоров лидеров государств ожидается встреча Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.

«Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи», — подчеркнул Песков.

После трехсторонних переговоров российский президент отдельно будет беседовать с Пашиняном.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что встреча приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Стороны намерены наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе

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