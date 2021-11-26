Путин 6 декабря посетит с рабочим визитом Индию

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом 6 декабря. Об этом информирует Кремль.

Глава государства обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы развития двусторонних отношений, а также международную повестку дня. Политики обменяются мнениями и по актуальным темам.

«Предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами», — отметила пресс-служба Кремля в сообщении.

Стороны поднимут проблему совместной работы в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал большую конференцию Путина. По словам представителя Кремля, она пройдет до Нового года.