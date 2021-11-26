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Artik нашел замену Asti в популярном дуэте

Шоу-бизнес
Artik нашел замену Asti в популярном дуэте
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 26 ноября. Группа Artik и Asti уже нашла новую солистку на замену Анне Дзюбе, которая ранее покинула проект. Об этом заявил музыкант и участник коллектива Артем Умрихин.

После ухода вокалистки было много желающих попасть на ее место, заявил Умрихин. По его словам, нужная девушка была найдена даже без кастинга, ее повезло обнаружить в «первом пуле» потенциальных кандидаток.

«У нас уже концерты есть новогодние, заказы на корпоративы. Будем работать. Готовим к запуску новую песню, будем презентовать новую солистку. Уже нашли, просто сейчас финализируемся в некоторых моментах и объявляем», — отметил музыкант из Artik и Asti.

Исполнительница Дзюба покинула группу Artik и Asti после десяти лет работы. Ее партнер по коллективу Умрихин допустил, что певица может заняться сольным творчеством. Он поблагодарил вокалистку за совместную деятельность, пообещав продолжить писать песни.

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музыка группа artik и asti
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