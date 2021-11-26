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Макаров назвал продукты «Лаборатории Касперского» примером успешного российского софта

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:43
Технологии
Макаров назвал продукты «Лаборатории Касперского» примером успешного российского софта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 ноября. Международная компания «Лаборатория Касперского» является одним из успешных представителей российской школы программирования, заявил член экспертного совета при Минкомсвязи Валентин Макаров.

Макаров стал участником пресс-конференции под названием «Есть ли российская замена Windows, SAP, Oracle, ZOOM и другим западным продуктам», организованной Медиагруппой «Патриот».

Отвечая на вопрос об успехе отечественного софта на западном рынке, спикер привел в пример «Лабораторию Касперского», продукты которой пользуются немалой популярностью. Компания входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств.

Кроме того, Макаров упомянул и мессенджер Telegram, созданный основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

«Это, безусловно, российский продукт. Другое дело, что он стал глобальным», — уточнил президент Санкт-Петербургского консорциума разработчиков НП «РУССОФТ».

Специалисты «Лаборатории Касперского» ранее раскрыли новый вид мошенничества в интернете. Как оказалось, аферисты начинают все чаще практиковать мимикрирование под инвестиционные проекты отечественных кредитных компаний.

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лаборатория касперского дуров telegram
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