Макаров назвал продукты «Лаборатории Касперского» примером успешного российского софта

Санкт-Петербург, 26 ноября. Международная компания «Лаборатория Касперского» является одним из успешных представителей российской школы программирования, заявил член экспертного совета при Минкомсвязи Валентин Макаров.

Макаров стал участником пресс-конференции под названием «Есть ли российская замена Windows, SAP, Oracle, ZOOM и другим западным продуктам», организованной Медиагруппой «Патриот».

Отвечая на вопрос об успехе отечественного софта на западном рынке, спикер привел в пример «Лабораторию Касперского», продукты которой пользуются немалой популярностью. Компания входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств.

Кроме того, Макаров упомянул и мессенджер Telegram, созданный основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

«Это, безусловно, российский продукт. Другое дело, что он стал глобальным», — уточнил президент Санкт-Петербургского консорциума разработчиков НП «РУССОФТ».

Специалисты «Лаборатории Касперского» ранее раскрыли новый вид мошенничества в интернете. Как оказалось, аферисты начинают все чаще практиковать мимикрирование под инвестиционные проекты отечественных кредитных компаний.