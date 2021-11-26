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Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии вынужденно сядет в Москве

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:43
Происшествия
Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии вынужденно сядет в Москве
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 26 ноября. Самолет совершит вынужденную посадку в столичном аэропорту из-за технических проблем, сообщили в МИД Швейцарии.

На борту лайнера находится глава Федерального департамента иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис. Советник должен был приземлится в Китае, однако из-за технических проблем судно с ним перенаправили в Москву. В столичном аэропорту станет известно, сможет ли самолет продолжить полет в КНР.

На субботу у главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии запланирована встреча с китайским коллегой Ваи И. В рамках диалога стороны планировали обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии COVID-19.

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