Летевший в Китай самолет с главой МИД Швейцарии вынужденно сядет в Москве

Москва, 26 ноября. Самолет совершит вынужденную посадку в столичном аэропорту из-за технических проблем, сообщили в МИД Швейцарии.

На борту лайнера находится глава Федерального департамента иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис. Советник должен был приземлится в Китае, однако из-за технических проблем судно с ним перенаправили в Москву. В столичном аэропорту станет известно, сможет ли самолет продолжить полет в КНР.

На субботу у главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии запланирована встреча с китайским коллегой Ваи И. В рамках диалога стороны планировали обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии COVID-19.