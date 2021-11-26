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Банк России повысил официальные курсы валют

Экономика
Банк России повысил официальные курсы валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 ноября. Банк России повысил курсы валют на период с 27 по 29 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные портала регулятора.

Официальный курс доллара был установлен Центробанком на уровне 75,59 рубля. Это на 99 копеек выше значения 26 ноября. Евро стал дороже на 1,27 рубля. Его официальный курс теперь составляет 84,95 рубля.

До начала декабря на курс рубля будут влиять три фактора, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Во-первых, динамика цен на нефть в ожидании очередной министерской встречи ОПЕК+. Во-вторых, возобновление переговоров Ирана и стран Запада относительно иранской ядерной программы. И в-третьих, выступление в Конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен.

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Все новости / Экономика / Банк России повысил официальные курсы валют
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