UKDJ: ударная группировка ВМС Британии испугалась российской «слежки» в Средиземном море

Лондон, 26 ноября. Россия в очередной раз проявила повышенный интерес к группировке кораблей ВМС Британии во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземном море.

В публикации британского издания U.K. Defence Journal (UKDJ) говорится, что недавно военно-морское соединение вернулось в Средиземное море после длительного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что Россия снова проявила интерес к авианосцу HMS Queen Elizabeth и самолетам F-35, когда они плыли в обратном направлении.

«Не секрет, что русские очень интересовались авианосной группой как на пути из Соединенного Королевства к Тихому океану, так и теперь, когда она снова в Средиземном море», – заявил он.

Отмечается, что HMS Queen Elizabeth вошел в историю тем, что впервые принял на борт палубную авиацию сразу трех стран. На нем в разное время размещались не только британские, но и американские, а также итальянские истребители. В статье говорится, что российские пилоты заставили поволноваться группировку кораблей ВМС Британии в Средиземном море. Подчеркивается, что британцы испугались «слежки».

Ранее «Царьград» писал, что британских военных озадачило поведение РФ, наблюдавшей за их совместными учениями с ВМС Омана. Также сообщалось, что рухнувший в море сразу после взлета с авианосца британский истребитель F-35 может стать ценным трофеем России.