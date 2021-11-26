Мишустин: свободная таможенная территория на Курилах не должна стать офшорной зоной

Москва, 26 ноября. Предоставление преференций свободной таможенной территории, которая будет создана на Курилах, не должно повлечь возникновения офшорной зоны. Об этом предупредил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Режим свободной таможенной территории предполагает освобождение бизнеса от уплаты большинства налогов в течение 20 лет.

«Важно не допустить возникновения там новой оффшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги. Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами», — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина ранее подписал распоряжение об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 180,29 млрд рублей.