КПРФ обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против Жириновского

Москва, 26 ноября. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко рассказал об обращении партии к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

По словам Ющенко, поводом для обращения стали оскорбления лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», — цитирует депутата РИА Новости.

В письме политсила указывает, что в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября Жириновский обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложениями «запретить все левые партии» и «отменить все результаты выборов КПРФ».

Ранее Жириновский в очередной раз раскритиковал скандального депутата от КПРФ Валерия Рашкина и его партию. По его словам, есть понятие ЧМО, что означает — «человек, мешающий обществу».