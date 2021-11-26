Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 ноября 16:30
16:29
Политика
Зеленский: «СП-2» является «большой трагедией» для Украины
16:28
Происшествия
Рецидивист получил пожизненный срок за убийство 14-летней девочки в Пензе
16:27
Общество
В театре «Градский Холл» не знают о госпитализации наставника шоу «Голоc»
16:27
Шоу-бизнес
Актер Рожков заявил, что уже 10 лет не общался с коллегой по «Глухарю» Авериным
16:27
Общество
Пострадавшего при встрече с медведем охотника спасли из тайги в Красноярском крае
16:24
Шоу-бизнес
Американская сказка: киновед Дементьев объяснил, чем нас так цепляла «Санта-Барбара»
16:24
Общество
Власти Бельгии сообщили о первом случае заражения новым южноафриканским штаммом COVID-19
16:20
Экономика
Собянин поднял выплаты для семей с детьми в Москве почти на 5%
16:18
Происшествия
Песков: Путин получает всю информацию о трагедии на шахте «Листвяжная»
16:16
Весь мир
Власти США депортируют на родину рекордное количество граждан Никарагуа
Все новости

КПРФ обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против Жириновского

Политика
КПРФ обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против Жириновского
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 ноября. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко рассказал об обращении партии к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

По словам Ющенко, поводом для обращения стали оскорбления лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Мы рассматриваем это как высказывания, направленные на разжигание социальной розни. Мы рассчитываем, что уголовное дело должно быть возбуждено», — цитирует депутата РИА Новости.

В письме политсила указывает, что в ходе пленарного заседания Госдумы 16 ноября Жириновский обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложениями «запретить все левые партии» и «отменить все результаты выборов КПРФ».

Ранее Жириновский в очередной раз раскритиковал скандального депутата от КПРФ Валерия Рашкина и его партию. По его словам, есть понятие ЧМО, что означает — «человек, мешающий обществу».

Вернуться назад
Все новости / Политика / КПРФ обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело против Жириновского
Жириновский кпрф уголовное дело
Комментировать