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Глава избиркома Ливии не исключил переноса выборов ввиду нестабильной обстановки в стране

Весь мир
Глава избиркома Ливии не исключил переноса выборов ввиду нестабильной обстановки в стране
www.facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 26 ноября. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих не исключил переноса парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

В интервью на телеканале «Аль-Джазира» Ас-Саих сообщил, что избирком с самого начала подготовки к плебисциту принял 24 декабря за дату голосования. Он отметил, что избирательный процесс направлен не столько на передачу власти, сколько на завершение усилий по объединению государственных учреждений.

По словам чиновника, ВИК способна справиться с техническими проблемами, но политические препятствия она не может контролировать. Ведомство работает в условиях нестабильной обстановки.

Глава избиркома Ливии не исключил переноса выборов ввиду нестабильной обстановки в стране
www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Ас-Саих также сказал, что обеспечение безопасности во время проведения выборов является неотъемлемой компетенцией Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства. На данный момент оно разрабатывает соответствующий план. Оба ведомства намерены объединить усилия для борьбы с нарушениями на голосовании.

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи накануне подтвердил, что власти продолжают работу по подготовке к плебисциту. Избирательный процесс рассчитывают провести в установленный срок.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей отмечал важность организации всеобщих выборов в запланированную дату. По его словам, чтобы итоги голосования в североафриканской стране приняли, необходимо четко следовать законодательству.

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