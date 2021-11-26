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Зеленский снял с себя ответственность за решение баллотироваться на второй срок

Политика
Зеленский снял с себя ответственность за решение баллотироваться на второй срок
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 26 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский пока не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. Это решение должно принять общество, считает глава государства.

По словам украинского лидера, вопрос о его переизбрании должен решать народ. Он также отметил, что намерен завершить множество дел до истечения президентских полномочий.

«Буду решать, если можно, позднее. Есть много вызовов, которые я хочу закончить и сделать», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона, посвященного достидению половины его срока.

Как стало известно ранее, президент Украины предупредил о готовящемся в стране государственном перевороте. К возможному перевороту причастен олигарх Ринат Ахметов, уточнил Зеленский.

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