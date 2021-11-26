Корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) спустил на воду новый корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

Во время торжественного мероприятия начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ РФ Ильяс Шигапов отметил, что корабли проекта 12700 уникальны. Тральщики продемонстрировали высокую эффективность во время выполнения боевых задач в различных районах Мирового океана.

«Уникальность проекта в том, что его корпус композитный, цельнолитой. Естественно, все механизмы маломагнитны. И практически для магнитных мин он незаметен. Его уникальность подтверждена боевыми задачами», — отметил Шигапов.

Ранее Минобороны России сообщало, что корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов» поступит на вооружение Тихоокеанского флота в 2022 году. По словам главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, тральщик этого проекта не имеет аналогов во всем мире, пишет «Царьград».