Мишустин призвал провести тщательное расследование ЧП на шахте «Листвяжная»

Москва, 26 ноября. Причины случившегося на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области должны быть установлены в ходе тщательного расследования, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, в правительстве будет создана специальная комиссия для поддержки пострадавших и семей погибших при задымлении на шахте.

«Сейчас первостепенная задача – это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов», — заявил Мишустин.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром в четверг, 25 ноября, в Беловском районе региона. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Его в состоянии переохлаждения и отравления угарным газом госпитализировали.