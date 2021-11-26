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Мишустин призвал провести тщательное расследование ЧП на шахте «Листвяжная»

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:17
Происшествия
Мишустин призвал провести тщательное расследование ЧП на шахте «Листвяжная»
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Москва, 26 ноября. Причины случившегося на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области должны быть установлены в ходе тщательного расследования, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, в правительстве будет создана специальная комиссия для поддержки пострадавших и семей погибших при задымлении на шахте.

«Сейчас первостепенная задача – это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов», — заявил Мишустин.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром в четверг, 25 ноября, в Беловском районе региона. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Его в состоянии переохлаждения и отравления угарным газом госпитализировали.

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кемерово шахта листвяжная
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