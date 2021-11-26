Зеленский ответил на вопрос о возможной «войне» с Россией

Киев, 26 ноября. Украина в случае начала конфликта с Россией должна рассчитывать на собственные силы и армию, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции, посвященной экватору каденции Зеленского, украинский лидер заявил, что вероятность эскалации противостояния с Россией очень высока. По его словам, Киев готов к возможной «войне». Президент добавил, что в распоряжении государства имеется информация не только от собственной разведки, но и от стран-партнеров.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Киева. Он подчеркивал, что российская сторона ни на кого не собирается нападать. Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросами появляющиеся в западных СМИ публикации о якобы готовящемся российском «вторжении».