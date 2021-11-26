Даня Милохин снялся с Ольгой Бузовой в сериале солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова

Москва, 26 ноября. Телеканал «Пятница!» 9 декабря разбавит сетку своего вещания новым сериалом «Евгенич», шоураннером которого выступил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В одном из эпизодов сериала появятся Даня Милохин и Ольга Бузова.

Действие шоу разворачивается вокруг музыкального продюсера Евгенича, воплощенного на экране самим Жуковым. Потерпев неудачу на «Песне года», он принимает решение уйти в подполье, после чего о продюсере долгие годы никто не вспоминает.

Спустя некоторое время Евгенич решает выйти из забвения, и к его услугам начинают прибегать звезды российского шоу-бизнеса первого эшелона: Лолита, Дима Билан, Игорь Акинфеев и другие.

«Так, например, было с Лолитой или Олей Бузовой. Это здорово! Мы уверены, что песню про Акинфеева будут кричать на всех трибунах на его матчах, и это станет вот этой кричалкой фанатов ЦСКА, которая войдет в обиход», — рассказал Жуков в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @sezhukov

TikTok-звезда Милохин и певица Бузова появятся в одном из первых эпизодов сериала. Жуков при этом действительно запишет для звезд композиции, которые войдут в их репертуары.

Милохин по-прежнему не сходит с заголовков светской прессы. Очередным инфоповодом не так давно стала реакция фигуристки Евгении Медведевой, с которой блогер выступает в рамках проекта «Ледниковый период», на его расставание с Юлей Гаврилиной.