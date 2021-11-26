Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 ноября 16:29
16:29
Политика
Зеленский: «СП-2» является «большой трагедией» для Украины
16:28
Происшествия
Рецидивист получил пожизненный срок за убийство 14-летней девочки в Пензе
16:27
Общество
В театре «Градский Холл» не знают о госпитализации наставника шоу «Голоc»
16:27
Шоу-бизнес
Актер Рожков заявил, что уже 10 лет не общался с коллегой по «Глухарю» Авериным
16:27
Общество
Пострадавшего при встрече с медведем охотника спасли из тайги в Красноярском крае
16:24
Шоу-бизнес
Американская сказка: киновед Дементьев объяснил, чем нас так цепляла «Санта-Барбара»
16:24
Общество
Власти Бельгии сообщили о первом случае заражения новым южноафриканским штаммом COVID-19
16:20
Экономика
Собянин поднял выплаты для семей с детьми в Москве почти на 5%
16:18
Происшествия
Песков: Путин получает всю информацию о трагедии на шахте «Листвяжная»
16:16
Весь мир
Власти США депортируют на родину рекордное количество граждан Никарагуа
Все новости

Даня Милохин снялся с Ольгой Бузовой в сериале солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова

Шоу-бизнес
Даня Милохин снялся с Ольгой Бузовой в сериале солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 26 ноября. Телеканал «Пятница!» 9 декабря разбавит сетку своего вещания новым сериалом «Евгенич», шоураннером которого выступил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В одном из эпизодов сериала появятся Даня Милохин и Ольга Бузова.

Действие шоу разворачивается вокруг музыкального продюсера Евгенича, воплощенного на экране самим Жуковым. Потерпев неудачу на «Песне года», он принимает решение уйти в подполье, после чего о продюсере долгие годы никто не вспоминает.

Спустя некоторое время Евгенич решает выйти из забвения, и к его услугам начинают прибегать звезды российского шоу-бизнеса первого эшелона: Лолита, Дима Билан, Игорь Акинфеев и другие.

«Так, например, было с Лолитой или Олей Бузовой. Это здорово! Мы уверены, что песню про Акинфеева будут кричать на всех трибунах на его матчах, и это станет вот этой кричалкой фанатов ЦСКА, которая войдет в обиход», — рассказал Жуков в своем Instagram-аккаунте.

Даня Милохин снялся с Ольгой Бузовой в сериале солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова
Prt Scr instagram.com / @sezhukov

TikTok-звезда Милохин и певица Бузова появятся в одном из первых эпизодов сериала. Жуков при этом действительно запишет для звезд композиции, которые войдут в их репертуары.

Милохин по-прежнему не сходит с заголовков светской прессы. Очередным инфоповодом не так давно стала реакция фигуристки Евгении Медведевой, с которой блогер выступает в рамках проекта «Ледниковый период», на его расставание с Юлей Гаврилиной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Даня Милохин снялся с Ольгой Бузовой в сериале солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова
бузова жуков Милохин
Комментировать