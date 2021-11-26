Захарова увидела провокационный характер в действиях Киева ради запугивания украинцев

Москва, 26 ноября. Украинские власти запугивают собственных граждан провокационными действиями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим осуществляет провокации в рамках «определенной политики». К ней относятся такие направления деятельности, как поставка вооружений на Украину и переброска военных к линии соприкосновения с Донбассом.

«Это, безусловно, накачка Украины оружием, поставка вооружений, которые, кстати говоря, прямо запрещены минскими договоренностями, это переброска под видом неких инструкторов просто каких-то по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а борьбе с собственным же населением», — пояснила российский дипломат в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Такими действиями Киев обостряет ситуацию в Донбассе и запугивает собственных граждан, подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее Захарова обвинила НАТО в масштабных поставках вооружения на Украину. Западные страны накачивают регион оружием, которое используется против мирных граждан, отметила она.