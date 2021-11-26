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Захарова увидела провокационный характер в действиях Киева ради запугивания украинцев

Политика
Захарова увидела провокационный характер в действиях Киева ради запугивания украинцев
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 26 ноября. Украинские власти запугивают собственных граждан провокационными действиями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим осуществляет провокации в рамках «определенной политики». К ней относятся такие направления деятельности, как поставка вооружений на Украину и переброска военных к линии соприкосновения с Донбассом.

«Это, безусловно, накачка Украины оружием, поставка вооружений, которые, кстати говоря, прямо запрещены минскими договоренностями, это переброска под видом неких инструкторов просто каких-то по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время, а борьбе с собственным же населением», — пояснила российский дипломат в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Такими действиями Киев обостряет ситуацию в Донбассе и запугивает собственных граждан, подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее Захарова обвинила НАТО в масштабных поставках вооружения на Украину. Западные страны накачивают регион оружием, которое используется против мирных граждан, отметила она.

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украина россия захарова
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