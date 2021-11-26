Сенатор Цеков поставил под вопрос переброску британских военных в Германию «из-за России»

Москва, 26 ноября. Сообщения о переброске военнослужащих Вооруженных сил Великобритании в Германию «из-за России» носят провокационный характер, заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Ранее обозреватели британского издания The Times опубликовали материал, в котором говорится о планах Лондона отправить солдат и военную технику в ФРГ «на случай войны с Россией». Сенатор в беседе с RT назвал эту статью провокационной.

«Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни. Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет», — сказал Цеков.

При этом политик поставил под вопрос согласие самой Германии на инициативу Великобритании. Он усомнился, что Берлин согласится принять у себя британский военный контингент.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВС Великобритании генерал Ральф Вуддисс заявил, что Лондон планирует создать три новых зарубежных военных базы, одна из которых будет располагаться в Германии. В распоряжении новых подразделений будут усовершенствованные версии танков Challenger 3, передает «Царьград».