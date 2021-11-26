Индекс Мосбиржи продолжает падение на открытии рынка акций в России

Москва, 26 ноября. Индексы Московской биржи и РТС снизились на 2,9-4% в течение минуты с начала торгов. В результате им не удалось удержать уровень 3900 и 1600 пунктов соответственно, пишет «Интерфакс».

На открытии торгов в пятницу, 26 ноября, снизились цены большинства blue chips. Это произошло вслед за падением стоимости нефти марки Brent, которая подешевела до 80 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что рынок энергоресурсов опасается сокращения спроса на сырье из-за роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, особую обеспокоенность вызывает появление в Африке нового штамма, который отличается агрессивностью.

Лидером российского рынка акций по снижению стоимости выступили ценные бумаги «Лукойла». Доллар в начале торговой сессии подорожал на 77 копеек, его курс составил 75,45 рубля. Курс евро стал на 30 копеек выше, чем в конце предыдущего торгового дня: европейская валюта торгуется на уровне 84,07 рубля, а пиковое значение составило 84,86 рубля.