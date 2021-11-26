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Журналисты NYT не исключили блокировку кредитных карт Visa и Mastercard в России

Политика
Журналисты NYT не исключили блокировку кредитных карт Visa и Mastercard в России
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 26 ноября. Новые антироссийские санкции США могут включать в себя блокировку кредитных карт Visa и Mastercard, сообщили журналисты издания The New York Times (NYT).

Как пишут авторы статьи, США не знают, как наказать РФ в случае возникновения внештатных ситуаций. На этом фоне ведутся обсуждения насчет введения против россиян новых санкций, пишет «ПолитРоссия».

Команда президента США Джо Байдена делает ставку на дипломатический подход в отношениях с Россией, поэтому не исключена его скорая встреча с Владимиром Путиным. В то же время из-за новых антироссийских санкций под запретом могут оказаться карты Visa и Mastercard. Кроме того, ограничения могут коснуться российских банков, производителей энергоносителей и суверенного долга страны.

«Официальные лица США совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги по наказанию за любые российские провокации, включая новые экономические санкции», — пишет NYT.

Ранее в МИД РФ отметили, что союзники Соединенных Штатов страдают от американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Ограничения, введенные со стороны Вашингтона, являются незаконными, добавили в ведомстве.

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санкции mastercard visa
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