Журналисты NYT не исключили блокировку кредитных карт Visa и Mastercard в России

Нью-Йорк, 26 ноября. Новые антироссийские санкции США могут включать в себя блокировку кредитных карт Visa и Mastercard, сообщили журналисты издания The New York Times (NYT).

Как пишут авторы статьи, США не знают, как наказать РФ в случае возникновения внештатных ситуаций. На этом фоне ведутся обсуждения насчет введения против россиян новых санкций, пишет «ПолитРоссия».

Команда президента США Джо Байдена делает ставку на дипломатический подход в отношениях с Россией, поэтому не исключена его скорая встреча с Владимиром Путиным. В то же время из-за новых антироссийских санкций под запретом могут оказаться карты Visa и Mastercard. Кроме того, ограничения могут коснуться российских банков, производителей энергоносителей и суверенного долга страны.

«Официальные лица США совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги по наказанию за любые российские провокации, включая новые экономические санкции», — пишет NYT.

Ранее в МИД РФ отметили, что союзники Соединенных Штатов страдают от американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Ограничения, введенные со стороны Вашингтона, являются незаконными, добавили в ведомстве.