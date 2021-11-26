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Глава RFP Group Лашкевич оценил прибыльность российской лесной промышленности

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:21
Экономика
Глава RFP Group Лашкевич оценил прибыльность российской лесной промышленности
Невские Новости  /  Антоний Киш

Санкт-Петербург, 26 ноября. Российский рынок древесины пережил летом резкий скачок цен на пиломатериалы. Как это отразилось на доходах участников и является ли отрасль прибыльной в сложившихся в условиях, обсудили в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Гостем студии стал гендиректор лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Вячеславович Лашкевич. На вопрос, какая из отраслей — нефтедобывающая или лесопромышленная — приносит больший доход государству, он отметил, что вклад лесного хозяйства в ВВП страны не виден.

Данная отрасль не считается прибыльной, если не считать производства целлюлозы. Без него предприятие может рассчитывать в лучшем случае на 5-10% годовых.

«Второй момент — мы всю прибыль реинвестируем. Что не хватило — взяли кредит, и еще платим проценты, пошлины платим, но они в налоги не входят. Условно говоря, все равно масштаб не сопоставим. Ну отрасль создает огромное количество рабочих мест, несопоставимых с нефтянкой. Плюс мы даем жизнь тем лесным участкам, и на нашей отрасли держится то, что вообще территория заселена», — пояснил Лашкевич.

С точки зрения вклада в ВВП лесная отрасль не является флагманом, но лес — это возобновляемый ресурс, который идет во все российские дома. Эксперт также подчеркнул, что сейчас производители научились делать зеленое топливо.

«Мы сейчас начали производить топливные пеллеты, которые заменяют уголь. Это возобновляемый ресурс, это зеленая энергия, поэтому тут, если добавить еще интенсивное лесопользование, создать длинные инвестиции на 50 на 100 лет. Знаете как Новая Зеландия взлетела? В нее проинвестировали американские пенсионные фонды — все! Вот модель экономического чуда и частная собственность на лес, но у нас сейчас собственность на лес — это запрещенная тема. Если нам добавить модель интенсивного лесопользования, в отрасль влить длинные деньги, создать инвестиционную привлекательность, а длинные деньги придут только в том случае, если будет гарантия на 50 или 100 лет для инвесторов, то есть это должны быть государственные деньги или права, которые защищены международным законодательством. Поэтому тут надо делать экономическое чудо, но оно будет не быстрое, но если его не делать, то мы, как и во многих отраслях, в которых мы были лидерами десятки лет при СССР, мы можем уйти», — предупредил Лашкевич.

По словам главы RFP Group, единственным преимуществом России остается качество инженерной древесины. Он призвал государство развернуться лицом к работникам индустрии и перестать думать только цифрами или лозунгами. Для людей и бизнеса нужно создать такие условия, чтобы они не выживали в лесу, а развивались, имели возможность из этого леса выехать.

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Все новости / Экономика / Глава RFP Group Лашкевич оценил прибыльность российской лесной промышленности
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