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Певец Салтыков призвал Киркорова и Баскова к скромности

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:05
Шоу-бизнес
Певец Салтыков призвал Киркорова и Баскова к скромности
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 ноября. Королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову и «главному блондину» отечественного шоу-бизнеса Николаю Баскову следует вести себя поскромнее. Такое мнение высказал певец Виктор Салтыков.

Экс-участник музыкальных групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» отметил, что перечисленные им звезды вызывают стойкое чувство раздражения у многих людей, включая и его самого.

«У нас есть один Киркоров, Басков — до нафталина противно, можно быть, уже поскромнее? Этот жир, который они показывают, раздражает многих людей, и меня в том числе — не потому, что они на экране, а я — нет», — уточнил Салтыков в разговоре с «Собеседником».

Исполнитель хита «Белая ночь» подчеркнул, что российская музыкальная сцена богата талантливыми артистами, многие из которых находятся в самом начале своего творческого пути. Им, по словам Салтыкова, следует дать дорогу в шоу-бизнесе.

Вопреки словам музыканта, Киркоров по-прежнему является одной из самых обсуждаемых звезд российской эстрады. Так, одной из главных новостей 25 ноября стал поход певца в кино в роскошном наряде за 680 тысяч рублей.

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