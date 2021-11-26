Певец Салтыков призвал Киркорова и Баскова к скромности

Москва, 26 ноября. Королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову и «главному блондину» отечественного шоу-бизнеса Николаю Баскову следует вести себя поскромнее. Такое мнение высказал певец Виктор Салтыков.

Экс-участник музыкальных групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб» отметил, что перечисленные им звезды вызывают стойкое чувство раздражения у многих людей, включая и его самого.

«У нас есть один Киркоров, Басков — до нафталина противно, можно быть, уже поскромнее? Этот жир, который они показывают, раздражает многих людей, и меня в том числе — не потому, что они на экране, а я — нет», — уточнил Салтыков в разговоре с «Собеседником».

Исполнитель хита «Белая ночь» подчеркнул, что российская музыкальная сцена богата талантливыми артистами, многие из которых находятся в самом начале своего творческого пути. Им, по словам Салтыкова, следует дать дорогу в шоу-бизнесе.

Вопреки словам музыканта, Киркоров по-прежнему является одной из самых обсуждаемых звезд российской эстрады. Так, одной из главных новостей 25 ноября стал поход певца в кино в роскошном наряде за 680 тысяч рублей.