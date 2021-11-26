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Зеленский анонсировал контакты главы Офиса президента Украины Ермака с Москвой

Политика
Зеленский анонсировал контакты главы Офиса президента Украины Ермака с Москвой
president.gov.ua

Киев, 26 ноября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак свяжется с российскими властями в ближайшее время, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

На предстоящей встрече Киева и Москвы настаивает руководство Евросоюза и врио канцлера Германии Ангела Меркель, уточнил Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский отпраздновал 50-летие Ермака в карпатской резиденции «Синегоры». На дне рождения советника главы государства присутствовали чиновники, в том числе замруководителя офиса президента Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Гостей доставляли с помощью вертолетов.

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украина россия зеленский ермак
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