Зеленский анонсировал контакты главы Офиса президента Украины Ермака с Москвой

Киев, 26 ноября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак свяжется с российскими властями в ближайшее время, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

На предстоящей встрече Киева и Москвы настаивает руководство Евросоюза и врио канцлера Германии Ангела Меркель, уточнил Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский отпраздновал 50-летие Ермака в карпатской резиденции «Синегоры». На дне рождения советника главы государства присутствовали чиновники, в том числе замруководителя офиса президента Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Гостей доставляли с помощью вертолетов.