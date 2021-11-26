Экс-нардеп Килинкаров раскрыл планы Байдена по молниеносной войне на Украине

Вашингтон, 26 ноября. В команде Байдена нашли способ решить проблему падающих рейтингов президента за счет молниеносной и необычной войны на Украине.

США целенаправленно нагнетают военную истерию по поводу агрессии РФ против Украины, рассчитывая использовать конфликт в Донбассе как инструмент внутриполитических разборок. Только на реальную эскалацию в итоге никто идти не собирается, о чем, скорее всего, даже не догадываются в Киеве. Джо Байдену нужна необычная война — рекордно быстрая, то есть якобы предотвращенная в зародыше. Его советники уверены, что виртуальная дипломатическая победа над Россией сможет повлиять на стремительно ухудшающуюся ситуацию внутри США.

Планы Байдена по странной войне на Украине в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что Белый дом задумал провернуть «гениальную многоходовку», которая на самом деле является простейшей и заезженной до дыр уловкой.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Бывший парламентарий указал на одну существенную нестыковку в мифе Киева и Вашингтона о нападении России, которое никак не произойдет вот уже восемь лет. Как утверждают идеологи майданной власти, до «революции» украинской армии практически не было. Не было ни пушек, ни оружия, ни техники, ни солдат. Тут произошел госпереворот и радикалы оперативно «с нуля» создали на данный момент самую сильную армию в Европе (по словам все тех же идеологов). И почему-то Россия даже не думала о нападении 8 лет назад, когда Украину и защищать-то было некому, зато сейчас стягивает войска, чтобы схлестнуться с «мощным противником». Килинкаров иронично отметил, что эта история, естественно, не выдерживает никакой критики, зато прекрасно демонстрирует истинное отношение, как украинской, так и американской власти к своим избирателям. Байдену сейчас позарез нужна война, которая так никогда и не произойдет, но в то же время быстрая и победная, чтобы спасти просевшую репутацию.

«Сама по себе информация вообще ничего не стоит, если с ней не работать, и если не разобраться, кто, для кого и с какой целью распространяет все эти сказки о нападении России. Смотрите, мы ждем скорой встречи президентов РФ и США. У Байдена просто катастрофическая ситуация у него в стране. Его рейтинг стремительно летит в тартарары. Ему нужна маленькая победа в молниеносной, то есть так и не произошедшей войне. Что для этого надо сделать? Нужно создать проблему, которую потом самому же показательно и решить. То есть создать проблему — Россия не сегодня — завтра собирается атаковать Украину. И держать в напряжении вплоть до самой встречи. Потом он вернется к себе в США разведет руками и скажет: «Ну что? Я все решил. Мы всех победили, Россия не нападает». То, что Россия не собиралась ни на кого нападать, не имеет никакого значения. Да и на самой встрече могут Украину и не упомянуть. Это не важно. Весь этот план изначально был предназначен сугубо для внутриамериканского использования. Да и не план это вовсе, а так — простейшая уловка, давно заезженная американцами», — расшифровал задумку Байдена Килинкаров.

Ранее украинцы предложили странный способ наказать Россию, узнав о завершении строительства дамбы в Северо-Крымском канале.