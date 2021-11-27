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Заксобрание в Челябинске атаковали противники введения QR-кодов в транспорте
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Заксобрание в Челябинске атаковали противники введения QR-кодов в транспорте

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Жители Челябинска штурмовали местное Законодательное собрание, чтобы помешать принятию закона о введении QR-кодов в общественном транспорте.

На днях вход в правительственное здание заполонила толпа противников постановления. Люди пытались пройти через турникеты и даже применяли физическую силу к сотрудникам охраны. Также активисты демонстрировали плакаты.

Потасовка произошла в день заседания совета по рассмотрению закона об использовании QR-кодов в общественном транспорте. Жители надеялись помешать принятию постановления.

На возмущения разъяренных активистов ответили представители власти. К людям вышли депутат Ольга Мухометьярова и председатель комитета по социальной политике Сергей Буряков.

«Уважаемые коллеги, все обращения мне понятны. Я тоже живу в этом городе. У нас тоже вырабатывается мнение. Мы закон не принимаем. Я вас уверяю, что мы тоже от себя сформируем мнение, как от Законодательного собрания, и направим в Государственную думу», — заявил член Заксобрания.

Во время диалога протестующие продолжили выкрикивать оскорбления в сторону политиков. Прекратить потасовку удалось после прибытия сотрудников полиции.

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