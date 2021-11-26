Правительство России почтило память погибших в шахте «Листвяжная» минутой молчания

Кемерово, 26 ноября. Правительство России почтило память шахтеров и спасателей, которые погибли в «Листвяжной» на Кузбассе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Правительственную комиссию по инциденту, который произошел на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, возглавил вице-премьер России Александр Новак. В пятницу, 26 ноября, пройдет первое заседание, рассказал премьер-министр России.

Также Мишустин заявил о необходимости поддержать семьи пострадавших и погибших в ходе трагедии в шахте. Всем родным и близким важно оказать помощь, подчеркнул премьер-министр РФ.

Как сообщалось ранее, после проведения спасательных работ на шахте «Листвяжная», было госпитализировано десять человек с отравлением. Еще одного доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.