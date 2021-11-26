Лукашенко рассказал о запрете для западных политиков общаться с журналистами

Минск, 26 ноября. Западным политикам категорически запретили общаться с журналистами, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе общения с представителями СМИ он пояснил, что представители Запада и международных организаций приезжают к границе, чтобы пропиарить самих себя, а не решить проблемы с мигрантами.

«Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают», — сказал Лукашенко.

По его словам, вчера власти Белоруссии перехватили сообщение с рекомендацией западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими.

«Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: "Скажите это, скажите то". Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать», — пояснил он.

Ранее Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр «Брузги», где разместились мигранты. В ходе визита он пообщался с беженцами.