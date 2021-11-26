Лесопромышленник Лашкевич: Если лес не вырубать, он будет гнить или гореть

Гендиректор лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему в 2021 году выросли цены на древесину, как усовершенствовать внедренную систему ЛесЕГАИС и сделать модель лесопользования в России более эффективной.

Основной причиной роста цен на древесину стало снижение объемов заготовок леса в Канаде и Европе, считает Константин Лашкевич. Вырос экспорт лесоматериалов из России, в результате чего возник дефицит на внутреннем рынке, цены стали расти. Повышению спроса на древесину способствовала и пандемия коронавируса.

«После пандемии все захотели жить в своих домах, и произошел бум малоэтажного домостроения. На фоне выброшенных денег с вертолетов в Америке стремительно выросли цены на пиломатериалы, и весь лес уехал в Америку, оголив рынки Японии, Китая, Южной Кореи и России», — пояснил эксперт.

В итоге ажиотажного спроса на древесину Россия вышла на первое место по экспорту пиломатериалов, отметил Константин Лашкевич. По его словам, ситуация на рынке дала лесозаготовителям и переработчикам древесины возможность поправить финансовые дела и наметить пути развития.

«Мы как производители вздохнули после десяти лет низких цен. Много вкладывались в развитие, кредитов понабрали, а тут с ростом цен возникла возможность что-то вернуть, и, конечно, все начали использовать выгодную конъюнктуру», — отметил лесопромышленник.

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По словам Константина Лашкевича, рентабельность его бизнеса невысока, поскольку требует больших инвестиций. Кроме того, государство налагает на лесопромышленников дополнительные обязательства по строительству дорог, охране лесов от пожаров, возобновлению леса, а также облагает вывозными пошлинами на лес-кругляк. В связи с этим лесная отрасль находится в худших конкурентных условиях по сравнению с западными компаниями.

«Лесная отрасль России — это огромный подвиг всего народа. Раньше в лесу никто не хотел работать, на лесозаготовках использовали труд заключенных. Потом начали создаваться лесхозы и другие предприятия, людей стимулировали. А сейчас вместо мотивации у нас одни запреты. Политика последних лет к отрасли не поощрительная, а запретительная. Какой-то поддержки от государства мы не видим», — сожалеет лесопромышленник.

Константин Лашкевич считает, что для более эффективного использования лесных богатств России государство должно принять долгосрочную программу развития отрасли, дающую лесопромышленникам возможность пользоваться длинными кредитами. В качестве примера успешной программы развития лесопромышленного комплекса эксперт привел Индонезию, в который на долгосрочную перспективу были вложены средства американских пенсионных фондов.

«У нас на Дальнем Востоке цикл возобновления леса в среднем от 50 до 100 лет по хвойным, от 20 до 50 лет по твердолистным породам. Заниматься селекцией, посадкой перспективных или улучшенных пород дерева — у нас только через 50 лет в лучшем случае будет отдача. Это требует больших инвестиций. Сейчас мы выезжаем только на том, что у нас огромные лесные территории. Но это тоже палочка о двух концах — огромные территории требуют строительства большого количества дорог», — отметил эксперт.

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Кроме того, для успешного развития отрасли, по его мнению, необходимо существенно дорабатывать регуляторные механизмы, совершенствовать принятую Государственную электронную систему контроля за оборотом древесины (ЛесЕГАИС). По словам Константина Лашкевича, система еще дает возможность нечестным лесозаготовителям возможность манипулировать объемами заготавливаемой древесины, она сложно внедряется на мелких предприятиях по причине отсутствия должной квалификации у сотрудников, есть и ряд других проблем.

«Когда для продажи пиломатериалов будет требоваться обязательное подтверждение легальности сырья — наверное, тогда она начнет работать, но пока этого нет», — пояснил лесопромышленник.

Во время эфира Константин Лашкевич развеял несколько мифов, которые искажают реальное представление о лесопромышленной отрасли. Главный из которых говорит о вреде, наносимом природе лесопромышленным производством.

«Мы не даем лесу стареть, сохнуть и гореть. Срубая старые деревья, мы даем лесу возможность для обновления», — заявил эксперт.