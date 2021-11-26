Фильм «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой вышел в российский прокат

Москва, 26 ноября. Российские зрители 25 ноября получили возможность ознакомиться с новым фильмом режиссера Эдгара Райта, главную роль в котором исполнила звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой — хоррором «Прошлой ночью в Сохо».

Лента Райта, режиссерское портфолио которого включает такие фильмы, как «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех» и «Малыш на драйве», рассказывает загадочную историю о живущей в Лондоне девушке-дизайнере, которая попадает в прошлое и встречает там своего кумира.

Столица Великобритании образца 1960-х годов на деле оказывается не такой привлекательной, какой могла показаться на первый взгляд, и время может сыграть с героиней злую шутку. Ключевые роли в фильме также сыграли Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг и Рита Ташингэм.

Шоу «Ход королевы», в значительной степени прибавившее популярности актрисе Ане Тейлор-Джой, в сентябре удостоили награды американской академии телевидения «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал».