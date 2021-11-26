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Директор «Ленкома» Варшавер вспомнил, как Караченцова толпами провожали на вокзалах

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 13:35
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» Варшавер вспомнил, как Караченцова толпами провожали на вокзалах
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 26 ноября. Поклонники творчества актера Николая Караченцова однажды едва не разорвали его на вокзале в Ленинграде. Об этом рассказал директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.

Варшавер вспомнил, как, возвращаясь из Москвы в Ленинград с гастролей, заметил на вокзале толпу возле первого вагона. Оказалось, что провожали тогда вовсе не популярную певицу Аллу Пугачеву, а Караченцова.

«Мы возвращались в Москву с гастролей. Идем по Московскому вокзалу. Такие звезды: Пельцер, Чурикова, Захаров, Абдулов, Леонов. А у первого вагона стоит демонстрация — человек четыреста. Все при этом орут», — отметил директор «Ленкома» в комментарии Teleprogramma.pro.

По его словам, все сильно удивились, что на подножке вагона стоял Караченцов. Как отметил Варшавер, актер привлекал людей своей харизмой и талантом. Артист не был красавцем, но поражал невероятной энергетикой, констатировал директор «Ленкома».

Ранее сообщалось, что внучка Караченцова Ольга сыграла на театральной сцене в день рождения покойного дедушки. Для юной актрисы это был дебют.

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театр караченцов варшавер
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