JP: усиление сотрудничества между Россией и Китаем может обернуться неприятностями для США

Иерусалим, 26 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ утвердили «дорожную карту» военного сотрудничества между Москвой и Пекином, что свидетельствует об укреплении союза двух государств.

В публикации израильского издания The Jerusalem Post (JP) говорится, что 23 ноября Россия и Китай подписали очень важный документ. Во время торжественной церемонии Шойгу и Фэнхэ подчеркнули заинтересованность в активизации совместных стратегических учений и усилении сотрудничества. Авторы статьи считают, что союз между Пекином и Москвой отдаленно напоминает Англо-французское соглашение, которое было заключено в 1904 году. Именно этот документ сыграл важную роль в противостоянии этих государств с немцами в прошлом.

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При этом аналитики предполагают, что российско-китайский альянс в действительности может оказаться чем-то иным. По их словам, подписанием «дорожной карты» страны «послали сигнал Вашингтону», который любыми способами пытается оказать на Россию и Китай давление. Для союзников и партнеров американцев появление такого соглашения также грозит усложнением международной обстановки в обозримом будущем и другими серьезными последствиями.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай разрабатывают космические технологии будущего, которые смогут целиком разрушить Запад. Успехи двух стран в данной сфере пугают представителей западных стран. Стоит отметить, что Москва и Пекин являются главными геополитическими противниками США и их партнеров, передает «Царьград».