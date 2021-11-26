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Стоимость смартфонов может вырасти в России на 15%

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 13:30
Экономика
Стоимость смартфонов может вырасти в России на 15%
pixabay.com

Москва, 26 ноября. Смартфоны могут существенно подорожать в следующем году, предупредил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Средняя стоимость мобильного телефона на российском рынке может повыситься более чем на 15% в связи с нехваткой комплектующих и глобальными сбоями в логистике.

«Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств. При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с 2021-м», — цитируют Догалина «Известия».

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в I квартале следующего года цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%.

Бренд Oppo ранее продемонстрировал новую модель смартфона K9 Pro 5G стоимостью 23 тысячи рублей.

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