Зеленский предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря

Киев, 26 ноября. Государственный переворот на Украине планируется провести 1 декабря, рассказал президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте. Также Зеленский подчеркнул, что к возможному перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, так как ему выделяются миллиарды долларов на эту провокацию. Соответствующим заявлением украинский лидер поделился во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины», посвященному достижению половины его президентского срока.

Помимо этого, Зеленский заявил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что бизнесмен будет в этом участвовать. Также глава страны считает, что окружение Ахметова втягивает предпринимателя в войну с Украиной и ее лидером.

Ранее президент назвал мировую политику страны «наглой». По его словам, она помогает государству делать большие шаги в области международного сотрудничества.