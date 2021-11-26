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Зеленский предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 14:18
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Политика
Зеленский предупредил о планируемом госперевороте на Украине 1 декабря
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 26 ноября. Государственный переворот на Украине планируется провести 1 декабря, рассказал президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте. Также Зеленский подчеркнул, что к возможному перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, так как ему выделяются миллиарды долларов на эту провокацию. Соответствующим заявлением украинский лидер поделился во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины», посвященному достижению половины его президентского срока.

Помимо этого, Зеленский заявил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что бизнесмен будет в этом участвовать. Также глава страны считает, что окружение Ахметова втягивает предпринимателя в войну с Украиной и ее лидером.

Ранее президент назвал мировую политику страны «наглой». По его словам, она помогает государству делать большие шаги в области международного сотрудничества.

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украина зеленский госпереворот
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