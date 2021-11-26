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Лукашенко обратился к руководству Польши с призывом пропустить беженцев в ФРГ

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Политика
Лукашенко обратился к руководству Польши с призывом пропустить беженцев в ФРГ
Федеральное агентство новостей

Минск, 26 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к властям Польши и попросил пропустить мигрантов в Германию. Об этом он заявил в рамках выступления перед беженцами.

Белорусский лидер заверил мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, что власти не будут политизировать их проблемы. По мнению Лукашенко, «проблема кризиса будет решена», если Варшава согласиться пропустить беженцев в ФРГ.

«Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите», — обратился к мигрантам президент республики.

С такими словами Лукашенко выступил перед беженцами в логистическом центре рядом с пропускным пунктом «Брузги».

Ранее стало известно, что глава Белоруссии прибыл с визитом на границу с Польшей. Беженцы встретили Лукашенко приветствиями и снимали президента республики на телефоны.

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мигранты польша лукашенко
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