Жертва стримера Mellstroy Алена Ефремова госпитализирована в Москве

Москва, 26 ноября. Модель и блогер Алена Ефремова, год назад пострадавшая от действий скандально известного стримера Андрея Бурима, также известного как Mellstroy, попала в одну из столичных клиник.

Девушку госпитализировали из дома на Котельнической набережной с отравлением психодислептиками. В настоящее время за состоянием модели наблюдают квалифицированные специалисты. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает Telegram-канал «112».

Ефремова стала известна широкой публике в 2020 году, когда Mellstroy во время прямого эфира ударил ее лицом об стол. Модель решила не спускать стримеру его поступка и обратилась в правоохранительные органы.

У самой пострадавшей в ходе осмотра выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Стример после приговора суда, вынесенного по этому делу, сменил род деятельности: он устроился на работу менеджером.