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Рэпера Рому Жигана не удивило решение СКР проверить творчество Моргенштерна

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Общество
Рэпера Рому Жигана не удивило решение СКР проверить творчество Моргенштерна
instagram.com  /  @romajigan

Москва, 26 ноября. Рэпер Рома Жиган прокомментировал проверки вокруг шоумена Моргенштерна, которого заподозрили в продаже наркотиков. Артист уверен, что скандальный музыкант сам спровоцировал интерес к своей персоне со стороны Следственного комитета РФ.

Следственный комитет проявил интерес к творчеству рэпера Моргенштерна. Артиста заподозрили в пропаганде наркотиков вскоре после судебного процесса, в котором экспертизе подверглась одна из песен звезды по аналогичному обвинению.

Жиган высказался о внимании СК к рэперу. Артист заявил, что не удивлен происходящему вокруг Моргенштерна, передает «Ридус».

«Он столько сделал для того. И говорил, причем открыто, во всех интервью, что он здесь для того, чтобы сократить популяцию человечества на Земле и дебилизировать общество. Я вообще не удивляюсь, почему все это происходит и почему не произошло год назад и два года назад», — подчеркнул рэпер.

По его мнению, Моргенштерн продвигает «все самое низменное» в своих текстах. Артист также уверен, что его коллега был замешан в делах, куда более серьезных, чем у «любого барыги».

Моргенштерн также отреагировал на внимание к своему творчеству со стороны СК. Артист покинул страну после высказываний главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил звезду в торговле наркотиками.

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