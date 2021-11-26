Израиль запретил продажу своих кибертехнологий 60% клиентов из-за скандала с Pegasus

Тель-Авив, 26 ноября. Израиль ограничил экспорт программного обеспечения для более чем половины стран-клиентов после череды скандалов с шпионским ПО Pegasus, сообщило местное издание Calcalist.

Among the countries reported to be barred from Israeli cyber tech include Mexico, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates



https://t.co/W8YzbwOYzN — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 25, 2021

Полный перечень государств, с которыми Тель-Авив прекращает сотрудничество в этой области, не публиковался, но, как сказано, он сократился приблизительно на 60%. Известно, что помимо Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — главных фигурантов дел с незаконным применением Pegasus — в список вошли Мексика и Марокко. Министерство обороны Израиля пояснило, что таким образом оно приняло соответствующие шаги после выявления нарушений условий использования программы.

Попытки сохранить лицо

По всей видимости, такое решение было принято в попытке защитить NSO Group, разработчика указанного ПО. Ранее на фоне растущей волны критики в отношении фирмы со стороны правозащитников США включили ее в санкционный список вместе с Candiru — еще одним создателем средств кибершпионажа и участником похожих инцидентов. По заявлению официального Вашингтона, администрация Соединенных Штатов будет бороться с распространением любых технологий, которые правительства могут применять для репрессий. Ограничения запрещают двум организациям покупать аппаратные и программные средства у американских компаний без специальной лицензии.

The Pegasus Project and then US sanctions together have had a far bigger impact than years of public scandals surrounding NSO, which previously seemed virtually untouchable. https://t.co/Rkyr9NXfw8 — Patrick Howell O'Neill (@HowellONeill) November 23, 2021

Тель-Авив был крайне обеспокоен такими действиями со стороны своего союзника. Власти Израиля посчитали, что обвинения в адрес NSO Group косвенно указывают и на причастность самого еврейского государства, поскольку продукция фирмы играет большую роль в обеспечении национальной безопасности страны. Американское издание The New York Times со ссылкой на источник в Тель-Авиве сообщило, что израильские власти намерены лоббировать отмену санкций через свои каналы в Вашингтоне. Сама же компания указала на «спасение тысяч жизней по всему миру» благодаря ее технологиям, поскольку без подобных программ террористы и иные преступники смогут спокойно координировать действия в соцсетях, не опасаясь своего обнаружения.

Иски Apple и Facebook

Последнее заявление было сделано в ответ на судебный иск со стороны Apple, обвинившей NSO Group в незаконном доступе к личным данным своих клиентов. Как подчеркнули представители корпорации, даже если общее число жертв слежки было небольшим, для Apple важна информационная безопасность каждого из ее клиентов.

Иск требует полного запрета на доступ к устройствам корпорации для NSO Group. Это может сделать продукцию израильской фирмы бесполезной в принципе, поскольку основная специализация ее программ — именно взлом смартфонов на платформах Android и IOS. Также Apple намерена выделить 10 млн долларов для помощи правозащитным организациям, которые ведут расследование по применению Pegasus, например, Citizen Lab.

Apple announced Tuesday that it has sued Israel-based NSO Group for attacking devices with its Pegasus spyware, the latest move in an escalating global campaign against surveillance abuses against smartphone users. https://t.co/ZOIPkSQ7dW — The Washington Post (@washingtonpost) November 23, 2021

Ранее только одна негосударственная компания подавала иски в отношении NSO Group — в 2019 году с жалобой на атаки против клиентов сервиса WhatsApp выступил Facebook. Теперь же на фоне участившихся скандалов давление на израильских разработчиков начинает набирать обороты. Пристальное внимание правозащитников NSO Group привлекла после того, как был выявлен факт применения Pegasus для задержания властями Эмиратов бежавшей из страны принцессы Латифы, дочери правителя Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума.

Вслед за этим группа независимых журналистов и экспертов опубликовала информацию еще о 50 тысячах потенциальных жертв шпионского ПО. Помимо ОАЭ, в незаконном использовании Pegasus уличили также Саудовскую Аравию и Марокко — в подавляющем большинстве случаев программа послужила для преследования инакомыслящих. Отличился на этом поприще и сам Израиль — власти страны внесли в список террористических организаций шесть палестинских правозащитных и общественных движений, помогающих жителям анклава. Как выяснилось, слежка также велась через взломанные телефоны.