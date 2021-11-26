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Актер Максим Аверин нашел выписку из роддома и показал подписчикам

Шоу-бизнес
Актер Максим Аверин нашел выписку из роддома и показал подписчикам
Кадр из сериала «Склифосовский»  / 

Москва, 26 ноября. Популярный российский актер Максим Аверин на странице в Instagram разместил фотографию своей выписки из роддома. Артист назвал документ «бумажечкой», которую получила мать сразу после его рождения.

«46 лет назад очень красивой женщине и самой прекрасной маме на свете вручили эту маленькую бумажечку с очень большими данными. Весом 3900 граммов и 54 сантиметра», — подписал публикацию актер.

Максим Аверин сообщил, что за все благодарен своей родительнице. Он также написал, что обнаружил «бумажечку» спустя 46 лет.

«Мам, я очень по тебе скучаю. Мама, спасибо за эту жизнь!» — написал актер.

Напомним, что актер Максим Аверин появился на свет в 1975 году. Он с шести лет стал появляться на киноэкранах.

Актер признавался, что главная женщина в его жизни именно мама. Она, по его словам, всегда занимала особое место в его судьбе. В одном из недавних интервью исполнитель главной роли в сериале «Глухарь» сообщал, что всегда жил с оглядкой на свою родительницу.

«Мне всегда хотелось, чтобы мама мной гордилась», — признается актер.

Родительница артиста Галина Викторовна умерла в апреле 2017 года. Максиму по-прежнему ее очень не хватает, он продолжает горевать. О потере актер узнал на съемках, услышав печальное известие, он выбежал на улицу и долгое время не мог прийти в себя. В память о маме Аверин на своей странице в Instagram выложил ее детское фото.

«Мама. Прекрасная. Навсегда», — написал Аверин.

Интернет-пользователи отмечали, что звезда сериала «Склифосовский» очень похож на свою родительницу.

Ранее Максим Аверин высказался о слухах про его роман с актрисой Анной Якуниной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Максим Аверин нашел выписку из роддома и показал подписчикам
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