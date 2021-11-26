Экологи штата Орегон борются за восстановление популяции бобров

Проведенные учеными исследования устьев рек показали, что бобры положительно влияют на экосистему. Их «домики» — это не просто убежища, а целая инфраструктура, помогающая удерживать драгоценную пресную воду.

Экологи Орегонского зоопарка провели исследование местных заболоченных территорий и нашли массу бобровых платин, которых раньше они здесь не наблюдали. Продолжая изучение географии построек, они пришли к выводу, что эти деревянные сооружения, периодически возникающие вдоль линии течения ручьев, призваны удерживать дождевую воду. Сэкономленная таким образом влага положительно влияет на почву, делая ее плодородной. На этой земле начинают расти фрукты и другие питательные растения, служащие кормом для «местного населения». В бывшие запустелые леса приходят животные, что создает здесь новую экосистему. Кроме благотворительного влияния на почву, бобровые постройки, удерживающие влагу, защищают лес от пожаров.

Популяция бобров была почти полностью истреблена охотниками в начале XIX века, когда спрос на мех этого животного был велик. Теперь же популяция строителей леса вновь начала возрождаться. Ученые делают все возможное, чтобы сохранить ее и приумножить.