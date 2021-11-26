Эксперт по свечеварению Беляева рассказала, как сделать безопасную свечу к Новому году

Эксперт в области свечеварения, руководитель школы candles-mandles Екатерина Беляева рассказала ФАН о вредности обычных свечей и дала рекомендации, как создать безопасный атрибут новогодних праздников в домашних условиях.

Кто-то использует свечи для украшения дома и создания романтической атмосферы, кто-то не мыслит новогодних праздников без этих изделий, а кто-то и вовсе рисует свечами. Собеседница же ФАН Екатерина Беляева — их создает. По ее словам, почти все свечи, которые продаются в магазинах, вредны и опасны, потому что сделаны из парафина.

«Парафин, как известно, продукт нефтепереработки и при горении в воздух выделяет вредные канцерогенные вещества: толуол и бензол. При попадании в организм они могут спровоцировать онкологию и поразить нервную систему, вызвать бронхиальную астму», — предостерегает эксперт.

Такого же мнения придерживается и кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

«Действительно, эти канцерогенные вещества негативно отражаются на организме человека. При систематическом использовании в организме скапливаются вредные вещества, что впоследствии может привести к ряду заболеваний, в том числе онкологии и бронхиальной астме», — отметил врач.

фото из личного архива Андрея Кондрахина /

В свою очередь свечи из пчелиного, соевого и кокосового восков, по мнению эксперта, безвредны и даже полезны. Поэтому Екатерина Беляева рекомендует сделать безопасные новогодние свечи своими руками. К тому же такие изделия выступят в качестве отличного подарка друзьям, знакомым, да и самим себе.

Эксперт по свечеварению предлагает для изготовления изделия использовать соевый воск.

«Это полностью растительный продукт, который получают из масла соевых бобов», — отмечает Беляева.

Для изготовления свечи потребуется соевый воск, красивая баночка, хлопковая нить, две деревянные палочки, два ковша для водяной бани, канцелярская резинка, ароматическое масло для свечей.

«Для приготовления свечи необходимо растопить воск на водяной бане при минимальном огне. Когда воск начнет плавиться, небольшой отрез хлопковой нити по длине банки кладем в ковш с воском на 2–3 минуты. После чего аккуратно извлекаем, пропитываем бумажной салфеткой и распрямляем. Откладываем в сторону», — открывает секреты процесса создания свечей специалист.

фото из личного архива Екатерины Беляевой /

Далее необходимо приклеить фитиль по центру банки. Для этого следует использовать клей-момент. Беляева обращает внимание, что в этом процессе стоит быть крайне аккуратными, чтобы не склеились пальцы.

«Фитиль приклеен, теперь нам с вами нужно его зафиксировать. Для этого берем наши деревянные палочки и связываем их резинкой — фитиледержатель готов. Закрепляем наш фитиль по верху банки фитиледержателем (по центру)», — отмечает преподаватель школы свечеварения.

По словам Беляевой, пока рукодельницы проделают все вышеуказанные этапы, воск будет растоплен, останется лишь добавить к нему 50–80 капель ароматического масла и хорошо размешать. Затем следует налить воск в стакан и оставить будущую свечу застывать.

«Через 24 часа у вас будет прекрасная, а главное — безопасная свеча, которую приятно жечь уютными вечерами и не стыдно дарить. Не забудьте дать свече настояться перед зажжением семь дней — и тогда вашу квартиру будут наполнять волшебные ароматы», — заключила собеседница ФАН.

Не только свечи — один из самых важных атрибутов Нового года, не стоит забывать и о искристом шампанском. Праздничный период, как правило, сопряжен с выбором этого напитка из огромного ассортимента в магазинах. На что обратить внимание, чтобы скрасить Новый год, рассказал преподаватель школы вина «Энотрия» Дмитрий Мережко.