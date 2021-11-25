Украинцы предсказали стране новые потери, узнав о слежке в Крыму

Киев, 25 ноября. На Украине активно пополняют списки россиян, которым запрещен въезд в страну.

Едва ли не первый вопрос, который задают пограничники при пересечении украинской границы, касается посещения крымского полуострова. Тем, кто, когда-либо был в российском Крыму — въезд на территорию Украины строго запрещен. В Киеве считают, что въезжать на российскую территорию нужно по специальным украинским разрешениям. Естественно, россияне не спрашивают позволения, поэтому на границе на все вопросы отвечают отрицательно.

Ходили слухи о существовании некой специальной базы, в которую попадают все, кто когда-ли был на полуострове. Правда, в ее существование мало кто верил. Но оказывается, у украинской погранслужбы такая база есть. И она едва ли не ежедневно пополняется.

Появились даже специальные сборщики информации. Они постоянно «бродят» по открытым источникам, находят людей по опубликованным фотографиям, геотегам, покупают данные о перемещениях россиян, хранящиеся в системах бронирования или базах данных. Всю найденную информацию заносят в специальную программу.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В прошлом году представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что из-за возможного посещения полуострова «на контроле» находится более 4 тысяч человек.

В Сети негативно восприняли новость об утечке данных россиян. В комментариях к новости пользователи посоветовали украинским властям заниматься делом, а не «шастать» по страничкам россиян в поисках фотографий из Крыма.

«На самом деле они жадно подсматривают социальные сети украинцев, облизываясь на счастливый отдых людей, которые вырвались к солнцу забыть о политике. Печально, если все так и происходит. Ну от Украины хорошего лучше не ждать, там готовы разорвать любого, даже своего, если сделаешь кривой шаг в сторону»;«Отдохнул? Не болтай своим языком, вот и весь секрет»;

«Каждый год езжу семьей отдыхать на полуостров из Киева, плевать я хотел на киевские уловки. Я еду отдыхать с семьей в первую очередь, какие вопросы ко мне могут быть? В Киеве уже совсем страх потеряли, забыли 2014 год?»;

«А что еще можно ждать от людей, которые построили дамбу, устроили продуктовую блокаду, отрезали провода и кричат о братском Крыме?!»;

«По телевизору каждый день болтают о разрухе в Крыму, а народ-то бежит туда, есть даже те, кто навсегда. Вот вам и вся правда. Украина теряет людей, каждый год все больше и больше здравомыслящего население переезжает в Крым на ПМЖ»;

«В Киеве только и умеют наказывать людей за отдых в Крыму, строить заборы и кричать за победу над Россией».

В украинском МВД отчитались за прошлый год. Согласно статистике, более 7300 россиян не пропустили на территорию Украины. Причина отказов не раскрывается, поэтому утверждать, что все случаи были связаны с посещением полуострова, невозможно.

Ранее сообщалось о новых правилах въезда на территорию Украины, которые начали действовать с 5 августа. Около 95% россиян не смогут поддерживать родственные и гуманитарные связи с украинцами.