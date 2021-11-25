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Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35П будут представлены на выставке EDEX-2021 в Каире

Армия
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35П будут представлены на выставке EDEX-2021 в Каире
wikipedia.org  /  Роман Дергунов / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 ноября. Холдинг «Вертолеты России» представит широкую линейку своей продукции гражданского и военного назначения на международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021 в Каире. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Участники и гости выставки смогут ознакомиться с ударными вертолетами Ка-52 и Ми-35П, а также с военно-транспортным Ми-17В-5. Кроме того, в рамках выставки специалисты холдинга представят различные сервисные решения для обеспечения летной годности и своевременного обслуживания российских вертолетов.

«Возможности вертолета Ка-52 «Аллигатор» еще в октябре 2018 года оценил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения египетской базы ВВС. Машина может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на на международном салоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах был представлен российский истребитель пятого поколения Checkmate.Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение трех лет.

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египет выставка каир вертолеты россии edex-2021
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