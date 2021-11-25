Sohu: встреча с российскими военными в Черном море вызвала панику на борту эсминца ВМС США

Пекин, 25 ноября. Экипаж эсминца ВМС США USS Porter испытал панический ужас при встрече с российскими военными в Черном море. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Черноморский регион является одним из ключевых пунктов российской оборонной стратегии. Именно поэтому западные страны пытаются изменить в свою пользу баланс сил в Черном море, устраивая учения и провокации у российских границ, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов Sohu.

В начале ноября в акваторию Черного моря прибыл эсминец ВМС США USS Porter и штабной корабль USS Mount Whitney, которые провели совместные учения с военно-морскими силами Турции, Румынии и Украины. При этом силы Военно-морского флота России контролировали действия ВМС США в регионе.

В какой-то момент на борту USS Porter раздалась тревожная сирена, которая предупреждала экипаж о приближении российского военного вертолета, следившего за действиями американского корабля. Винтокрылая машина подлетела к эсминцу на расстояние прямой видимости, после чего экипаж USS Porter охватили страх и паника.

«Российский военный вертолет, прилетевший следить за кораблем завис на несколько минут, прежде чем улететь. Лишь после его ухода американцы смогли вздохнули с облегчением», — рассказали журналисты из Китая, как ВС РФ заставили моряков ВМС США пережить леденящий ужас в Черном море.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и других стран НАТО в Черное море демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике, передает телеканал «360».