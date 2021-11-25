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Посол Украины в ФРГ Мельник призвал новый кабмин Германии отказаться от газа из России

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 19:00
Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал новый кабмин Германии отказаться от газа из России
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 25 ноября. Новое Правительство ФРГ должно полностью отказаться от энергоресурсов из России в случае «военной интервенции» Москвы на подконтрольные Киеву территории. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Мельник призвал новый немецкий кабмин сформировать четкую стратегию по диалогу с Россией, чтобы в любой момент отказаться от поставок нефти и газа. Также чиновник с Михайловской площади потребовал от Германии «качественного нового» подхода к вопросу о принадлежности Крыма.

"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", — заявил дипломат в ходе общения с представителями прессы.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник регулярно делает одиозные заявления в отношении как России, так и самой Германии. В начале ноября дипломат допустил оскорбительное по отношению к Берлину высказывание о голодоморе, что было крайне негативно воспринято в Киеве.

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