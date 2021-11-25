Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года

Москва, 25 ноября. Автор статьи «Будущее мира: таймлайн большого скачка» в журнале Wired с удивительной точностью спрогнозировал почти все события XXI века в 1997 году.

Публикация стала практически пророческой. Например, автор утверждает, что в XXI веке мировую экономику ждет небывалый подъем в случае благополучного завершения 40-летнего переходного периода, который будет ему предшествовать. В публикации Wired также упоминается «пандемия гриппа XXI века», которая напоминает связанные с коронавирусом события в 2020 году.

pixabay.com / Elliot Alderson

Проблемами для всего мира автор статьи назвал эскалацию конфликтов США и Китая, постепенный развал Евросоюза, рост цен на энергоресурсы, экономические кризисы и разочарование от новых технологий. С невероятной точностью также сбылся один из пунктов предсказания — террористические угрозы «повергли мир в ступор».

pixabay.com /

Ранее ученые расшифровали предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год. Согласно прогнозам алхимика, мир ждут глобальные перемены, например, соглашение между Россией и Украиной. Стороны смогут договориться, несмотря на протест некоторых европейских государств и США. Вашингтон в попытках контролировать мир ослабнет и утратить авторитет.