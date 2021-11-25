Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 20:34
20:34
Политика
Глава МИД Сербии Селакович назвал историческим газовое соглашение Путина и Вучича
20:33
Политика
Американист Петров заявил о попытках Байдена спасти себя отказом от санкций против «СП-2»
20:32
Общество
Очередной проект канатной дороги через Волгу появился в Самаре
20:32
Общество
ВОЗ предположила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
20:31
Шоу-бизнес
Режиссер Мережко рассказал, за что актриса Мордюкова хотела избить Михалкова
20:31
Политика
Украинка в прямом эфире ТВ пожаловалась на непростую жизнь шахтеров
20:30
Шоу-бизнес
Певица Семенович объявила о кастинге мужей
20:30
Общество
Волонтеры спасли двух плавающих в полынье лебедят в Тверской области
20:30
Весь мир
Арабские СМИ сообщили условия снятия санкций США с Сирии
20:30
Экономика
МВФ: Украина будет терять более миллиарда долларов в год от запуска «СП-2»
Все новости

Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:54
Общество
Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
pixabay.com

Москва, 25 ноября. Автор статьи «Будущее мира: таймлайн большого скачка» в журнале Wired с удивительной точностью спрогнозировал почти все события XXI века в 1997 году.

Публикация стала практически пророческой. Например, автор утверждает, что в XXI веке мировую экономику ждет небывалый подъем в случае благополучного завершения 40-летнего переходного периода, который будет ему предшествовать. В публикации Wired также упоминается «пандемия гриппа XXI века», которая напоминает связанные с коронавирусом события в 2020 году.

Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
pixabay.com / Elliot Alderson

Проблемами для всего мира автор статьи назвал эскалацию конфликтов США и Китая, постепенный развал Евросоюза, рост цен на энергоресурсы, экономические кризисы и разочарование от новых технологий. С невероятной точностью также сбылся один из пунктов предсказания — террористические угрозы «повергли мир в ступор».

Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
pixabay.com /

Ранее ученые расшифровали предсказание легендарного французского астролога Нострадамуса на 2022 год. Согласно прогнозам алхимика, мир ждут глобальные перемены, например, соглашение между Россией и Украиной. Стороны смогут договориться, несмотря на протест некоторых европейских государств и США. Вашингтон в попытках контролировать мир ослабнет и утратить авторитет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
будущее пандемия предсказания
Комментировать