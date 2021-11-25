Помощница Рудинштейна опровергла информацию об ухудшении самочувствия продюсера

Москва, 25 ноября. Продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн по-прежнему остается в больнице, но информация об ухудшении его состояния не соответствует действительности. Об этом заявила его помощница.

По ее словам, Рудинштейн находится в больнице со вторника и проходит лечение. Помощница сообщила в комментарии ТАСС, что о диагнозе продюсера знают врачи.

«Не могу сказать про состояние. Это слухи. Я не комментирую слухи», — подчеркнула она, отвечая на вопрос, действительно ли кинокритик впал в кому.

Напомним, об ухудшении самочувствия Рудинштейна ранее сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, продюсер пережил инсульт, после которого сначала оказался в предкоматозном состоянии, а затем и впал в кому. Канал написал, что критика подключили к аппарату ИВЛ.

Изначально создатель фестиваля «Кинотавр» попал в больниц у с сердечным приступом. Гражданская жена Рудинштейна отказалась комментировать новость об ухудшении его состояния.