Итальянский энергетический гигант намерен инвестировать в Бразилию свыше 5 млрд долларов

Бразилиа, 25 ноября. Крупнейшая итальянская энергетическая компания ENEL объявила о намерении инвестировать в Бразилию 5,5 млрд долларов на проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Об этом сообщает агентство Globo.

ENEL планирует осуществить инвестицию в период с 2022 по 2024 года. Основная цель проекта — снизить энергетическую зависимость южноамериканского гиганта от гидроэлектростанций. 5,5 млрд долларов составляют половину от общего объема ресурсов, которые будут направлены в Бразилию итальянской компанией.

