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Итальянский энергетический гигант намерен инвестировать в Бразилию свыше 5 млрд долларов

Весь мир
Итальянский энергетический гигант намерен инвестировать в Бразилию свыше 5 млрд долларов
Global Look Press  /  R4924_italyphotopress via www.im/www.imago-images.de

Бразилиа, 25 ноября. Крупнейшая итальянская энергетическая компания ENEL объявила о намерении инвестировать в Бразилию 5,5 млрд долларов на проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Об этом сообщает агентство Globo.

ENEL планирует осуществить инвестицию в период с 2022 по 2024 года. Основная цель проекта — снизить энергетическую зависимость южноамериканского гиганта от гидроэлектростанций. 5,5 млрд долларов составляют половину от общего объема ресурсов, которые будут направлены в Бразилию итальянской компанией.

Представители фирмы также объявили о мерах для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2040 году путем прекращения производства энергии на основе природного газа или угля.

В Бразилии ENEL имеет более 18 млн клиентов в штатах Сан-Паулу, Сеара, Рио-де-Жанейро и Гояс. Компания также является крупнейшим производителем солнечной и ветровой энергии в Бразилии.

Объявление об инвестиционных планах было сделано на фоне худшего кризиса водных ресурсов в латиноамериканской стране за последние 90 лет.

«Нынешний кризис в стране далеко не первый, мы верим, что худшее уже прошло. Власти эффективно справились с ситуацией и помогли поставщикам электроэнергии преодолеть препятствия. Что касается способности страны смягчить последствия засухи, то, чем больше она будет использовать возобновляемую солнечную и ветровую энергию, тем больше Бразилия освободится от зависимости от гидрологического цикла», — заявил исполнительный директор ENEL Франческо Стараче.

Сегодня компания открывает ветряную электростанцию Morro do Chapéu Sul II в штате Баия, которая сможет вырабатывать 1800 ГВт энергии в год, что соответствует объемам потребления 500 тысяч жителей Бразилии.

К концу 2030 года ENEL планирует инвестировать более 200 млрд долларов в южноамериканское государство.

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италия бразилия инвестиции ENEL
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