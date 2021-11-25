Вучич: Сербия получит российский газ по сниженной цене

Сочи, 25 ноября. Сербия будет закупать у РФ голубое топливо по тарифу в 270 долларов за тысячу кубометров в течение следующих шести месяцев. Об этом рассказал лидер страны Александр Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Вучич отметил, что во время переговоров Путин проявил понимание. В результате сербы смогли сохранить прежнюю цену на импорт энергоресурса.

«Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — сообщил он.

Контракт на поставку российского голубого топлива ранее заключила и Молдавия. При этом Кишинев рассчитывал обмануть российскую компанию, надеясь до последнего тянуть с выплатами имеющейся задолженности.