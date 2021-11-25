Армия Судана закрывает общую границу с Эфиопией на фоне кризиса безопасности

Хартум, 25 ноября. Армия Судана приняла решение закрыть общую границу с Эфиопией в районе населенного пункта Галлабат, что на востоке страны.

Так, главнокомандующий вооруженными силами североафриканского государства Абдель Фаттах аль-Бурхан распорядился выслать дополнительное подкрепление в штат Гедареф. Это, по мнению военного, должно сдержать поток беженцев, стремящихся покинуть зону боевых действий.

Как стало известно, решение официального Хартума также может быть связано с тем, что вместе с вынужденными переселенцами на территорию Судана проберутся радикалы «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Опасения соседей Эфиопии вполне понятны, бандформирования на протяжении последнего года ведут боевые действия с национальными силами безопасности и обороны, постепенно продвигаясь к столице страны — Аддис-Абебе. Это даже вынудило премьер-министра отправиться на фронт и руководить армией лично.

Ранее радикалы сбили ударный вертолет в районе города Милле штата Афар, где федеральные подразделения боролись с НФОТ. Проблема также заключается в том, что коллективный Запад и международные организации решили поддержать сепаратистов и ввели ряд ограничительных мер в отношении местного правительства.