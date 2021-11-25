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Главу Эфиопии временно замещает министр иностранных дел Демеке Меконнен

Весь мир
Главу Эфиопии временно замещает министр иностранных дел Демеке Меконнен
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 25 ноября. Пока премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед лично командует армией, его обязанности исполняет глава внешнеполитического ведомства страны Демеке Меконнен. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Легессе Тулу.

«В настоящее время гарант руководит национальными силами обороны и безопасности в борьбе с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Он также напоминает всем жителям, что суверенитет государства находится в наших руках», — сказал чиновник.

Тулу также добавил, что вместе с Абием Ахмедом в боевых действиях участвует несколько сотрудников администрации, главы департаментов и народ Эфиопии, которому не наплевать на сохранение целостности страны.

«Вместе они ведут войну за выживание и искоренение сепаратистских настроений НФОТ, который пытается разрушить то, что построили предки жителей. Нахождение премьер-министра на линии фронта свидетельствует о его лидерских качествах. Пока он отсутствует, его обязанности исполняет Демеке Меконнен», — сообщил пресс-секретарь.

Главу Эфиопии временно замещает министр иностранных дел Демеке Меконнен
flickr.com / GovernmentZA

В то же время Абий Ахмед вновь обвинил иностранные СМИ в информационной кампании, направленной на дискредитацию легитимных властей и поддержку боевиков.

«Современная война ведется не только привычным оружием, но и при помощи IT-технологий. Другими словами, Эфиопия воюет с террористами на нескольких фронтах. Однако наши жители, правительство полны решимости и намерены победить», — заключил Легессе Тулу.

Ранее стало известно, что премьер-министр Абий Ахмед решил отправиться на линию соприкосновения и лично руководить боевыми действиями против сепаратистов НФОТ.

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африка премьер-министр эфиопия фронт сепаратисты
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