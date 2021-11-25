Москва, 25 ноября. Кругозор и интересы жителей современной Украины стремительно деградируют: народ не может думать ни о чем, кроме политики. Об этом заявила исследователь и политолог Инна Иваночко.

В своем комментарии изданию «Украина.ру» политический аналитик поделилась опытом поездки во Львов и общения с местными жителями. Если раньше на улицах и в транспорте всегда стоял гул от оживленных бесед по любому поводу, то сейчас местное население волнует только политика. Другая самая популярная тема для обсуждений — развернувшаяся на юго-востоке страны гражданская война.

«Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… Или молчат, или о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории», — поделилась Иваночко.

Федеральное агентство новостей /

Точкой отсчета для таких радикальных перемен, по мнению исследователя, стал государственный переворот 2014 года. Если до Евромайдана украинцев интересовали простые жизненные вопросы — работа, отдых, отпуска и путешествия — то сейчас все чаяния и интересы народа сконцентрированы только вокруг политики и войны. Кругозор жителей подконтрольных Киеву территорий пережил катастрофическую деградацию, констатировала Инна Иваночко.

На деградацию уровня жизни украинцев обратила внимание и известная актриса Любовь Титаренко. По ее словам, жизнь обитателей подконтрольных Киеву территорий наполнилась примитивизмом, жестокостью и насилием.